Sassari. Lite nel quartiere di Monte Rosello, poliziotti minacciati con un coltello da cucina

Arrestati due sassaresi

Di: Redazione Sardegna Live

Due sassaresi, un 50enne e un 23enne, sono stati arrestati per resistenza, lesioni, minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Monte Rosello per una lite animata fra due persone. All’arrivo della volante, come riferito dalla stessa Polizia, il 23enne brandiva una spranga con la quale minacciava il 50enne, affacciato alla finestra del proprio appartamento.

In un primo momento, i poliziotti hanno convinto il giovane ad abbandonare l’arma per terra, ma nel contempo il 50enne è uscito da casa impugnando un grosso coltello da cucina, urlando e minacciando il contendente e gli agenti.

I poliziotti hanno tentato di calmare il 50enne, ma senza alcun risultato. Inoltre, anche il 23enne ha affrontato gli operatori che, con non poca fatica, e grazie ad un’altra pattuglia intervenuta in ausilio, sono riusciti a immobilizzare entrambi e a condurli in Questura.

Al termine degli atti di rito, i due sono stati dichiarati in arresto, mentre gli agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per le lesioni riportate nelle fasi dell’intervento.