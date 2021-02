Nuoro. Commise una rapina nel 2019: dovrà scontare una pena residua di tre anni di reclusione

L'uomo si trovava agli arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Nuoro hanno arrestato un 37enne, originario di Nuoro, ma da tempo residente in Ogliastra, in esecuzione di un ordine per la carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’uomo, accompagnato dai militari presso il Carcere di Badu ‘e Carros, dovrà scontare una pena residua di tre anni di reclusione per una rapina commessa ad ottobre del 2019 a Cagliari, in danno di un rappresentante di preziosi.

Unitamente ad altri due complici, il 37enne attese che il commerciante uscisse dall’albergo dove si trovava, aggredendola e sottraendogli una borsa contenente pietre preziose, contanti e 4 telefoni cellulari. L’uomo venne arrestato immediatamente dopo la rapina e si trovava domiciliato qui a Nuoro in regime di arresti domiciliari.