Grave incidente stradale sulla ex 125, il conducente della Toyota era ubriaco

Lo hanno confermato i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale a Quartucciu, sulla ex ss 125, angolo viale dell’Autonomia Regionale Sarda, nella serata di ieri (il servizio lo potete leggere cliccando qui https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/123208/quartucciu-incidente-sulla-vecchia-ss-125-tre-feriti).

L’impatto è avvenuto tra una Toyota Rav 4 condotta dal proprietario S.N. 31enne di Maracalagonis con a bordo una donna, P.C. 27enne sempre di Maracalagonis ed una Fiat Panda, condotta dal proprietario P.M. 62enne di Quartucciu.

A seguito dell’evento P.C. e P.M. sono stati trasportati, in codice giallo, rispettivamente presso il pronto soccorso del policlinico di Monserrato e dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, per accertamenti, tutti non in pericolo di vita.

Nello specifico, come emerso dalla nota diffusa dall'Arma, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito dell’incidente, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico di S.N., conducente Toyota Rav 4 hanno proceduto per il riscontro.

E all’esito dell’esame etilometrico, veniva accertato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per la guida. La patente di guida è stata ritirata dal personale operante, l’autovettura è stata sequestrata per confisca.