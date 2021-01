Quartucciu. Incidente sulla vecchia ss 125: tre feriti

Collisione fra due auto, in tre sono rimasti coinvolti

Di: Giammaria Lavena

Terribile incidente sulla vecchia ss 125, a Quartucciu, dove la squadra di pronto intervento "4A" dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta intorno alle 18,30. Per cause ancora da accertare due auto dirette nella stessa direzione di marcia sono rimaste coinvolte in una collisione.

Gli operatori della Squadra dei Vigili del fuoco, all'arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre la conducente di una delle autovetture coinvolte affidandola agli operatori sanitari inviati dal 118. Si contano in tutto tre feriti, tra cui due sono in codice giallo; non si hanno al momento notizie sulle condizioni di salute della ragazza estratta.

Gli operatori hanno provveduto anche alla gestione della viabilità, alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Una corsia di marcia è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.