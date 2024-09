Aggredisce la moglie a martellate mentre dorme a casa, arrestato

La donna è ricoverata in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Un uomo di 72 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia dopo aver colpito la moglie cubana di 50 anni con una martellata al cranio mentre dormiva. In casa era presente anche il figlio 20enne. L'uomo deve rispondere di tentato omicidio.

I fatti sono avvenuti alle prime ore del mattino di ieri, in via Sorrento, a Ladispoli. Soccorsa dagli agenti di Polizia e dai sanitari del 118, allertati dai residenti della zona, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma con ferite lacero-contuse al cranio ed escoriazioni sulle braccia.