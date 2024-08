Parigi, gaffe di Vespa. "Esempio di integrazione", ma sono atlete italiane

La Nazionale Italiana di volley femminile ha vinto l'oro a Parigi e Bruno Vespa si è complimentato su X, generando alcune polemiche

Di: Redazione Sardegna Live

La Nazionale Italiana di volley femminile ha vinto questo pomeriggio la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella finale contro gli Stati Uniti, ricevendo il plauso da tutto il Paese, tra spettatori, Vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Tra i vari messaggi e post di celebrazione di questa vittoria, uno in particolare ha richiamato l'attenzione degli utenti, generando in poco tempo diverse polemiche. Si tratta del commento del giornalista e conduttore tv Bruno Vespa, pubblicato su X , in cui scrive: "Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente".

In molti hanno fatto notare al giornalista che le pallavoliste sono italiane, nate in Italia e perciò "non devono integrarsi ". Tra insulti e proteste, all'autore del post è stato anche sottolineato l'errore relativo al cognome delle due giocatrici, Egonu, storpiato in Enogu.