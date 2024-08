Parigi. È oro per la Nazionale dell'Italvolley: tra loro la sarda Orro

La Nazionale dell'Italvolley ha vinto contro gli Stati Uniti alla finale della pallavolo femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024

Di: Redazione Sardegna Live

La Nazionale dell'Italvolley ha vinto alla finale della pallavolo femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024, iniziata alle 13, per 3-0 contro gli Stati Uniti.

Le ragazze di Velasco che hanno conquistato l'oro erano arrivate per la prima volta nella propria storia all'ultimo match, arrivando dalle due vittorie per 3-0 contro Serbia e Turchia nei quarti di finale e in semifinale.

Fra le protagoniste della Nazionale azzurra c'era anche Alessia Orro , di Narbolia, da anni nella squadra. "Non ci vogliamo fermare qua", aveva detto dopo la vittoria in semifinale. "Quando arriverà il momento non ci tireremo indietro", per questa prima volta in una finale olimpica. Insieme a lei  hanno gareggiato Antropova, Sylla, Danesi, Fahr ed Egonu .

L'ultimo confronto diretto fra Italia e Usa risaliva ai quarti di finale della VNL 2024 a Bangkok in sfida vinta 3-0 dalle palleggiatrici di Velasco. Sempre nel 2024 si erano scontrate a Fukuoka (fase a gironi della VNL): 3-1 per l'Italia.

Foto: profilo Instagram Alessia Orro