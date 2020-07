Coronavirus. La situazione in italia nell'ultimo aggiornamento: 275 nuovi casi

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia.

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 275 i nuovi casi registrati in Italia (nel penultimo bollettino erano 252 di ieri).

I decessi sono 5, come il giorno precedente. Il totale delle vittime, secondo i dati del ministero della Salute, è 35.102.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono aumentati di 128 unità: il numero complessivo è 198.320. Dall'inizio dell'epidemia, 245.864 persone (+ 275 rispetto a ieri) hanno contratto il virus.

Attualmente i positivi sono 12.442, 41 le persone ricoverate in terapia intensiva (meno 5).

La situazione in Sardegna