L’Aquila. Omicidio Teodoro Ullasci: convalidati gli arresti

I 2 accusati per l’aggressione mortale in silenzio davanti Gip

Di: Redazione Sardegna Live

Fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per il cubano Carlos Omar Morales, di 24 anni, e il romeno Alexandru Dumitru Balan (37), i due indagati, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, per la morte di Teodoro Ullasci, il 52enne trovato senza vita venerdì scorso in via Fortebraccio nel centro storico de L'Aquila.

Di famiglia sarda, ma nato a Torino, era residente nella new-town di Tempera, una delle aree edificate a seguito del sisma del 2009.

I due, che erano stati fermati dalla squadra mobile della questura dell'Aquila, non hanno avuto nulla da dire al gip del tribunale locale, Marco Billi, che ha celebrato questa mattina l'udienza di convalida. Per entrambi il giudice ha disposto il trasferimento in carcere.

Nei prossimi giorni, su richiesta della procura del capoluogo, è probabile che si procederà con un incidente probatorio, per cristallizzare le risultanze dell'autopsia, affidata all'anatomopatologo, Giuseppe Calvisi. L'esame è in corso di svolgimento nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore de L'Aquila.

Con l'autopsia, il cui esito arriverà tra novanta giorni, va chiarito se a uccidere Teodoro Ullasci è stato un calcio o un pugno all'addome, come emerso dalle telecamere di videosorveglianza, o se ci sono altre concause. I due erano stati fermati e identificati dalla polizia, grazie alle telecamere e ad una serie di attività di indagine: resta in piedi l'ipotesi di una rapina finita male.