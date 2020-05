Scappa di casa e la ritrovano dentro una piscina: tragica fine di una bimba di 3 anni

Il corpo della piccola è stato ritrovato a due chilometri da casa

Di: Redazione Sardegna Live

Era uscita sotto casa per giocare con i cani di famiglia, come accadeva di consueto. Ma questa volta la bimba di tre anni di Poggiarello, non lontano da Capodacqua di Foligno (Perugia), si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato dopo circa un’ora dalla scomparsa.

Le forze dell’ordine hanno subito attivato il piano per le ricerche anche con l’ausilio dei cani molecolari, ma dopo circa un'ora e mezzo il corpo della bimba è stato avvistato dall'alto da un elicottero dei carabinieri, nell'acqua della piscina di un'abitazione. Quando è stata trovata per la piccola non c’era più niente da fare. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo, quale strada abbia percorso la bambina. La zona è molto isolata e immersa nel bosco e nessuno dei residenti ha visto la piccola.