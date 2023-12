85enne tenta di uccidere la moglie a martellate poi si toglie la vita

L’uomo, che soffriva di depressione, si è cosparso di benzina e dato fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 85 anni ha colpito con martellate in testa la moglie di 79 anni, lasciandola in fin di vita, poi si è dato fuoco ed è morto. È avvenuto questo pomeriggio a Varedo, in provincia di Monza.

La donna ora lotta tra la vita e la morte. L’uomo, invece, è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14:45 un passante ha visto l'anziano nel suo giardino mentre armeggiava con della benzina, per poi darsi fuoco poco dopo, e ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai soccorsi. Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato la donna riversa a terra, in una pozza di sangue. Immediatamente è stata portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è tuttora ricoverata nel reparto di neuro-rianimazione, in prognosi riservata. Anche l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale ma non c’è stato nulla da fare.

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, tra i due coniugi non risultano pregresse liti violente o altri interventi ma pare che l’uomo soffrisse di depressione.