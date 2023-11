Filippo Turetta in carcere chiede libri per studiare e ansiolitici

Oggi Filippo Turetta incontrerà il legale per delineare la strategia difensiva

Di: Alessandra Leo

È previsto domani, 28 novembre, l’interrogatorio davanti al Gip di Venezia, Benedetta Vitolo, di Filippo Turetta.

Il 22enne, accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, è stato arrestato lo scorso 19 novembre in Germania dopo una fuga di 8 giorni e da sabato è tornato in Italia. Ora si trova nel carcere di Montorio, in provincia di Verona.

Turetta è sorvegliato 24 ore si 24 dagli agenti della Polizia penitenziaria, per evitare che si tolga la vita. Il giovane, come riporta TgCom24, ha chiesto in carcere i libri per poter studiare e ansiolitici per dormire. Ha anche espresso il desiderio di vedere i propri genitori, ma non potrà farlo prima dell’interrogatorio previsto per domani.