Trovato il corpo di Giulia Cecchettin: era vicino al lago di Barcis

La scoperta è stata fatta dagli uomini impegnati nelle ricerche della ragazza e dell’ex fidanzato

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato ritrovato nei pressi del Lago di Barcis, in Friuli. La scoperta è stata fatta questa mattina, poco prima di mezzogiorno, dagli uomini impiegati nelle ricerche della ragazza e dell'ex fidanzato Filippo Turetta, scomparsi nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre.

Sin dalle prime ore di questa mattina erano riprese le attività di ricerca, coordinate dalla prefettura. Il corpo si trovava in una canalone tra il lago e la zona di Piancavallo, nella zona di Pordenone. Sono stati i carabinieri e la procura di Venezia a confermare che si tratta proprio della giovane.

Trovata in un parcheggio vicino al lago Barcis anche l’auto di Filippo Turetta.

Proprio nella giornata di ieri era arrivata la svolta nell'inchiesta sulla sparizione dei due ragazzi, con l’ex fidanzato di Giulia indagato per tentato omicidio. A far scattare l'iscrizione è stato un video brevissimo nel quale si vedrebbe Filippo Turetta aggredire a mani nude la sua ex fidanzata e poi caricarla in auto sanguinante. Il video sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento "Dior" di Fossò (Venezia), che si trova sulla strada dove erano state già repertate presunte macchie di sangue e dei capelli, domenica scorsa.

IL GIORNO DELLA SCOMPARSA

Di Giulia Cecchettin si sono perse le tracce da sabato 11 novembre, quando un giovane vicino a Vigonovo, in provincia di Venezia, l'ha sentita gridare e vista salire su una Punto nera, poi allontanatasi velocemente. A bordo di quell’auto l’ex fidanzato, Filippo, che l’avrebbe costretta a salire sull’auto. I cellulari di entrambi i 22enni risultano spenti e non ci sono al momento altre segnalazioni sui due giovani.

LA FINE DELLE RELAZIONE

Secondo quanto appreso, la storia tra Giulia e Filippo si è chiusa ad agosto, ma il ragazzo non lo avrebbe accettato e i due, nonostante la chiusura, non avevano comunque interrotto i rapporti. L’ultimo appuntamento è proprio di sabato scorso. Giulia, secondo quanto finora ricostruito, esce di casa verso le 18 per raggiungere Filippo. La coppia viene vista seduta ai tavolini del McDonald’s intorno alle 20. Alle 22:43, si registra l’ultimo messaggio della 22enne, inviato alla sorella.

LA LITE

L’ultimo avvistamento risale alle 23:15 circa. Un giovane chiama il 112 perché, a poche centinaia di metri dall’abitazione della famiglia Cecchettin, aveva sentito una giovane gridare e chiedere aiuto mentre veniva costretta a salire a bordo della Punto nera. Lo stesso giovane informa il giorno dopo il papà di Giulia e racconta quanto visto la sera precedente.