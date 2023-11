Giulia Cecchettin, Filippo Turetta domani davanti al giudice

Vicino al corpo di Giulia trovato un libro per bambini

Di: Alessandra Leo

Domani Filippo Turetta sarà davanti al giudice. Il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà interrogato domani dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo.

Il giovane, alla sua seconda notte in carcere, vedrà il suo legale oggi per delineare la strategia difensiva.

Intanto emergono nuovi dettagli vengono nell'inchiesta sull'atroce omicidio di Giulia, come il ritrovamento vicino al corpo di un libro per l'infanzia. “Anche i mostri si lavano i denti” è il titolo del racconto, come riporta “La Nuova Venezia”, trovato accanto al cadavere della 22enne, oltre a fazzoletti insanguinati, uno dei suoi mocassini, un rotolo di sacchi di plastica neri.

Il dettaglio è stato riportato nel provvedimento i convalida del sequestro degli oggetti repertati nel bosco tra il lago di Barcis e Piancavallo.

Giulia, dopo la laurea in Ingegneria biomedica che avrebbe dovuto conseguire lo scorso 16 novembre, voleva inseguire il sogno di diventare un’illustratrice di libri per bambini e si era già iscritta a una scuola Comics a Reggio Emilia.