Giulia Cecchettin sarà sepolta accanto a mamma Monica

L’ultimo saluto alla 22enne si terrà a Saonara

Di: Alessandra Leo, foto Instagrm Giulia Cecchettin

Riposerà per sempre accanto all’amatissima mamma Monica, morta a soli 51 anni lo scorso anno a causa di un tumore, Giulia Cecchettin.

La vita della 22enne, interrotta in pochi istanti dalla furia omicida di chi diceva di amarla, era arrivata a un punto di traguardi e successivi inizi: la laurea in Ingegneria biomedica dopo soli 5 giorni dalla scomparsa, l’iscrizione a una scuola di fumetti, sua grande passione, tanti amici, tanta gioia di vivere nonostante il terribile lutto che aveva colpito la sua amata famiglia solo un anno fa.

Verrà sepolta al cimitero di Saonara, paese di cui la famiglia è originaria e dove viveva prima del recente trasferimento a Vigonovo, da cui sparì lo scorso 11 novembre e dove iniziò la sua aggressione e il suo sequestro che le hanno spento per sempre la luce e la voce.

Ma oggi e domani sono e saranno in tanti a urlare per lei e per tutte le altre vittime di femminicidio, per dire definitivamente basta alla violenza di genere e per parlare per chi non può farlo più.