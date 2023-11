Stupro Palermo, 300 firme contro Nunzia De Girolamo

Richiamo della Rai: “La violenza di genere diventa pornografia del dolore”

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Nunzia De Girolamo

Richiamo della commissione Pari opportunità e del sindacato dei giornalisti del servizio pubblico per Nunzia De Girolamo.

La conduttrice, lo scorso 31 ottobre, in una puntata di “Avanti Popolo” in onda su Rai 3, ha invitato in studio e intervistato la ragazza sopravvissuta allo stupro di gruppo di Palermo, che per la prima volta ha parlato in tv a volto scoperto. L’intervista si era conclusa con un abbraccio tra le due che aveva commosso tutti nonostante alcuni tratti della conversazione abbiano fatto raggelare il sangue, come la lettura dei messaggi degli aguzzini o i commenti dei cittadini nei confronti della ragazza. L’accusa è che la violenza si sia trasforma in spettacolo in diretta tv e che la violenza di genere sia diventata “pornografia del dolore”.

Come informa La Stampa, quasi 300 tra giornaliste, intellettuali, scrittrici, attiviste, survivor e portavoce di spazi politici di tutta Italia che, dopo il richiamo della commissione Pari opportunità e del sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, hanno firmato una lettera indirizzata alla presidente Rai Marinella Soldi e ad Agcom.

“Riteniamo che la modalità di intervista incalzante nei confronti della sopravvissuta e la conduzione adottate da De Girolamo rappresentino un esempio inaccettabile di pornografia del dolore – si legge –. Ci troviamo quindi a constatare che, ancora una volta, su una rete del servizio pubblico la violenza di genere è stata declinata a tema da salotto e opinione, ignorando le policy di genere approvate dal CdA Rai, le linee guida del Manifesto di Venezia e del contratto giornalistico, nonché le voci di associazioni, movimenti e sopravvissute”.

La richiesta è quindi che “i vertici dell’azienda - in vista del 25 Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - prendano posizione sull’accaduto e si assumano la responsabilità di una gestione dell’informazione e del servizio pubblico adeguata al ruolo informativo, culturale e sociale della Rai”.