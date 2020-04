Coronavirus. Beccato in giro al parco: “Devo riflettere sugli errori commessi nella mia vita”

La giustificazione filosofica non ha convinto gli agenti e l’uomo è stato multato.

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 26 anni è stato beccato dalla polizia mentre passeggiava tranquillamente al parco. Gli agenti lo hanno fermato e gli hanno chiesto cosa ci facesse in giro.

Il ragazzi, di origini albanese, ha dato una risposta singolare e filosofica: “Devo riflettere sugli errori commessi nella mia vita”. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa nel parco di viale Regina Margherita vicino Rimini. Il giovane ha raccontato che questo periodo di quarantena lo aveva particolarmente scosso.

Per questo aveva deciso di fare una passeggiata di meditazione per “riflettere sugli errori fatti nella vita. Oltre a quello che gli è successo in passato, adesso il 26enne dovrà aggiungere ai suoi pensieri la sanzione che gli è stata elevata per non aver rispettato le disposizioni anti Covid-19.