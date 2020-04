Coronavirus, a Parma sposi due medici del reparto Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

“Il vostro è il bacio della lotta e della speranza”.

Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che questa mattina ha unito in matrimonio due medici del reparto Covid-19.“Vi presento Raul e Monica – scrive su Facebook il primo cittadino - due medici che lavorano ai reparti covid-19 dell'ospedale di Parma e di Reggio Emilia, e questa mattina li ho uniti in matrimonio. Il loro mestiere è ad alto rischio, e mi hanno chiesto di essere uniti nell'amore per tutelare la vita dei loro figli nel caso il futuro si rivelasse infausto. Ma io non lo voglio pensare nemmeno per un attimo. Viviamo settimane drammatiche, in lotta contro il nemico invisibile. Oltre al pragmatismo delle azioni e al lavoro di tutti i giorni per battere il virus, dobbiamo vivere anche di speranza e di amore. La loro è una storia di speranza e di amore, e abbiamo bisogno di sentire anche questo, oggi: speranza. Auguro ai due futuri sposi tutta la felicità di questo mondo, Parma brilla della vostra speranza”.