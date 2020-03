In quarantena con il marito violento. Massacrata a martellate: è grave

La donna è stata salvata grazie all’intervento dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Costretta a vivere in quarantena con il marito orco. Una lite violenta stava per finire in tragedia. Il fatto è accaduto a Padova, pochi giorni fa. Un uomo macedone di 58 anni ha massacrato a colpi di martello sua moglie di dieci anni più giovane, colpendola più volte alle braccia e al volto. Le urla della donna hanno fatto preoccupare i vicini di casa che hanno allertato i carabinieri. All’arrivo dei militari la donna, anche lei di origini macedoni, era una maschera di sangue. È stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale.

I carabinieri hanno preso in consegna l’aggressore, che non avrebbe opposto resistenza e li avrebbe seguiti in caserma. Secondo quanto ricostruito dai militari grazie alla testimonianza di vicini e conoscenti della coppia, marito e moglie avrebbero avuto da diverso tempo un rapporto difficile e turbolento, sfociato in sfiorata tragedia a causa della convivenza forzata delle ultime settimane.