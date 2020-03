Coronavirus. Aperto il reparto di Terapia intensiva realizzato con la campagna lanciata da Ferragni e Fedez

La tensostruttura è dotata di 14 posti letto di terapia intensiva ed è stato realizzato in 10 giorni.

Di: Redazione Sardegna Live

Sono entrati in mattinata i primi pazienti del nuovo reparto di Terapia intensiva realizzato in pochissimo tempo all’ospedale San Raffaele di Milano. La struttura è stata realizzata grazie alle donazioni raccolte con la campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez e ovviamente anche il un maxi contributo dell’influencer e del marito cantante.

I primi pazienti ad accedere all’area saranno saranno tre malati ricoverati in postazioni di terapia intensiva allestite nel pronto soccorso dell'ospedale. Questi primi tre ingressi serviranno quindi ad alleggerire un po’ il carico dell’ospedale.La tensostruttura è dotata di 14 posti letto di terapia intensiva ed è stato realizzato in 10 giorni. Intanto da qualche giorno è iniziata la costruzione di un'altra mega tenda, adiacente e uguale a quella che oggi entra in funzione.