Istat. In Italia 20 mila centenari, la maggioranza è raggiunta dalle donne

La centenaria zia Marianna Lonis ci raccontò: “Il matrimonio invecchia, il segreto è non sposarsi mai!”

Di: Ilaria Cardia. Foto: Tesori Sardi

Una lunga vita fino a toccare il traguardo dei 100 anni. In Italia i centenari non sono mai stati così tanti: secondo l'Istat sono quasi 20 mila le persone che hanno superato il secolo di vita, per l'esattezza 19.714. Numeri raddoppiati rispetto al 2009 e composti per l’83% da donne. È donna anche la persona più anziana d’Italia, si chiama Domenica Ercolani ed ha già festeggiato il 112esimo compleanno; vive a Pesaro insieme alla figlia di 86 anni. Mentre, l'uomo più anziano d'Italia è un arzillo 110enne. L’uomo, in classifica, è comunque preceduto da 11 donne.

Ma in quale regione si vive più a lungo? Il Molise è la regione con il numero più alto, a seguire la Val d'Aosta. Troviamo poi il Friuli-Venezia Giulia e la Liguria.

Questi anziani hanno vissuto tanti momenti significativi del nostro Paese: due dopoguerra; la dittatura; la nascita della Repubblica e chissà quante altre cose avranno visto e vissuto in un secolo di vita.

Le Nazioni Unite hanno stimato che nel corso del 2022, in tutto il mondo, fossero quasi 600 mila centenari, mentre, si prevede che entro il 2050 la cifra possa aumentare di sei volte fino ad arrivare a quasi quattro milioni. Gli scienziati, impegnati nello studio dell'evoluzione della longevità umana, hanno affermato che tutto dipende soprattutto dal DNA, ma anche da una sana alimentazione e dal progresso della medicina.

Anche la Sardegna detiene il suo primato. Infatti, Perdasdefogu (Nuoro) è il paese con più centenari al mondo. Sono 11, uno ogni 222 abitanti. Con questo invidiabile primato, il paese viene riconosciuto come il paese al mondo con il più alto numero di centenari. Gli studiosi, incuriositi dalla longevità concentrata nel territorio, hanno attribuito questo record ad uno stile di vita molto sano in un ambiente incontaminato. Non è d’accordo, però, la centenaria zia Marianna Lonis: “Il matrimonio invecchia, il segreto è non sposarsi mai!” ha raccontato ai microfoni di Sardegna Live la dolcissima sarta nata nel 1922, di Terralba.