Terralba. La signora Marianna compie 101 anni e svela il suo segreto: “Non sposarsi mai”

“Il matrimonio invecchia” dice la dolcissima sarta nata nel 1922, e intanto dà appuntamento al sindaco Sandro Pili per festeggiare assieme anche il prossimo compleanno

Di: Alessandra Leo

Il segreto di una lunga vita? Non sposarsi mai, perché “il matrimonio invecchia!”. Lo svela ai microfoni di Sardegna Live la dolcissima zia Marianna Lonis, ultracentenaria di Terralba, che ieri ha soffiato sulle sue 101 candeline.

Nata nel 1922, Marianna è la seconda di sette figli di cui 5 ormai deceduti. In vita ci sono lei e Antonello, quasi 87 anni, ed è proprio sua moglie, Graziella, a raccontarci di questa splendida famiglia.

“Mia cognata è stata una sarta eccezionale, tra le più ambite e richieste della Sardegna, disegnava, cuciva e confezionava i più begli abiti da sposa. E tutt’ora non ha perso le proprie doti: pochi mesi prima di compiere 100 anni, eravamo in 3 cercando di tagliare una tovaglia tonda, senza riuscirci. Marianna si alzò, prese tutto in mano e, in men che non si dica, taglio la tovaglia in modo impeccabile”.

Una vita sicuramente non facile quella di Marianna, che visse in prima persona la guerra e le sue tragiche conseguenze: sfuggì ai bombardamenti di Marzabotto, sede della rinomata strage, dove si trovava in compagnia della cugina, moglie di un ufficiale. Inoltre perse un fratello, caporale maggiore dell’esercito, a soli 23 anni.

Tanto coraggio e uno spirito forte che contraddistingue le vecchie generazioni hanno comunque fatto andare avanti Marianna a testa alta, seguendo sempre le proprie passioni e lavorando sodo per permettersi una vita dignitosa.

Ma la guerra l’ha ovviamente segnata: “Tutt’ora, quando vede video in Ucraina, si ricorda immediatamente di ciò che ha vissuto lei” ci dice Graziella.

A parte questi momenti, Mariella legge, guarda programmi tv, passa molto tempo con la sua adorabile gattina “Micetta”, sceglie cosa indossare e guai a tutti se i vestiti non si abbinano tra loro! Il gusto raffinato nel vestire e nella scelta dei tessuti, è rimasto saldo come quando era ragazza.

Ieri il compleanno della vispa e simpatica nonnina è stato festeggiato a dovere, in presenza del sindaco di Terralba Sandro Pili, a cui Marianna ha promesso di festeggiare egregiamente anche il prossimo anno!