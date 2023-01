Bimba in ipotermia a scuola, la mamma: “Tremava e batteva i denti. Nessuno ha chiamato i soccorsi”

“Ho temuto di perderla. Se i compagni non avessero lanciato l’allarme non so cosa sarebbe successo”

Di: Alessandra Leo, immagine simbolo

“ Mia figlia era pallidissima, con le gambe rigide. Batteva i denti e tremava in modo incontrollato. Nessuno ha chiamato i soccorsi”. Sono le parole colme di sofferenza di Rosaria, mamma della bambina ricoverata in ospedale a Palermo per il troppo freddo sofferto a scuola, a causa dei riscaldamenti spenti (LEGGI L’ARTICOLO) . Ne ha parlato Fanpage in un articolo di Chiara Ammendola, a seguito di un'intervista rilasciata a La Repubblica.

Rosaria ha affermato di essere stata chiamata dalla segreteria della scuola e di aver raggiunto l'istituto poco dopo, dove ha potuto vedere in prima persona le condizioni della piccola. Ha chiamato così il 118 che, fino ad allora, pare non fosse stato chiamato. “L’abbiamo portata in segreteria dove c’era più caldo – ha detto Rosaria - ho temuto il peggio. Ho temuto di perderla”.