Amici. Cosa è successo a Capodanno e cosa c’entra la noce moscata? “Ci siamo rovinati con le nostre mani”

Caos nella casa di Amici 22. Provvedimento disciplinare per sei allievi per aver fatto “qualcosa di molto grave” il 31 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

Le voci su un comportamento gravissimo avuto la notte di Capodanno da sei allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi sono state confermate ieri, nel Daytime, ovvero la striscia quotidiana del programma, trasmessa su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16:10, subito dopo Uomini e Donne. La produzione rompe il silenzio e spiega: “In seguito a un evento successo a Capodanno, la produzione in via del tutto eccezionale ha deciso di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa".

Nella puntata vengono mostrate le prime reazioni dei ragazzi coinvolti. Da Maddalena in lacrime "Ho rovinato il mio sogno", a NDG “È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di mer*a. Sto malissimo". "Che schifo, è andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però...", afferma Tommy Dali. "Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente per una roba del genere", commenta Wax.

Ma cosa è successo quella notte? Non è chiaro. Alcuni dettagli sono trapelati dalla pagina “Amici News” che su Twitter ha riportato un'indiscrezione che sarebbe giunta da "una fidanzata di e dal fratello di", lasciando intendere che siano persone vicine agli allievi, che riguarda la noce moscata. "Mi hanno appena scritto in privato una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo”.

Le indiscrezioni parlano quindi di alcuni allievi che avrebbero sniffato la noce moscata e che questa spezia gli avrebbe causato vomito, febbre e allucinazioni.

Ma perché nella puntata di domenica scorsa Maria De Filippi non ne ha parlato? Si pensa che la conduttrice abbia deciso di non diffondere le immagini per il loro contenuto diseducativo e per evitare che altri ragazzi potessero imitare la pratica. Gli unici ad aver analizzato i filmati sarebbero gli addetti alle riprese e i professori. Quanto accaduto, però, non è rimasto segreto. Le voci sarebbero partite da persone interne o familiari e la vicenda è salita subito alla ribalta.

La puntata di domani, 15 gennaio, è stata già registrata ed è ricca di colpi di scena. Due gli eliminati tra i sei ragazzi coinvolti e un ritorno.

