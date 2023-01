Amici di Maria De Filippi. Per Eleonora Cabras subito un compito dalla Celentano

La ballerina di Sorso entra finalmente in casetta, si guarda intorno e vede troppo disordine: “dov’è l’aspirapolvere?”

Di: Redazione Sardegna Live - Foto: fotogramma dalle puntate del Daytime

Eleonora Cabras protagonista delle ultime due puntate del Daytime, la striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16:10, subito dopo Uomini e Donne.

La ballerina 19enne è entrata nella scuola il 4 gennaio, ma come tutti i nuovi arrivati si è dovuta sottoporre a un periodo di quarantena, al termine del quale ha fatto il suo ingresso anche in casetta.

Nella puntata di mercoledì 11 la latinista di Sorso, mentre prova in sala con il ballerino professionista Umberto, riceve prima la visita dalla maestra Alessandra Celentano e poi una lettera con un compito assegnato dalla stessa Celentano. “Ciao Eleonora - scrive la maestra - come sai, non sono favorevole alla tua entrata nella scuola, perché siamo ad un passo dal serale e soprattutto perché non ti considero un'eccellenza. Non so nemmeno se hai studiato altri stili e ti sto mettendo alla prova per capire più di te. Preparerai un moderno contaminato alla portata di tutti, spero di rimanere sorpresa perché come sai bene non avrai il tempo che hanno avuto gli altri ragazzi per avere almeno un’infarinatura, che probabilmente ignori completamente. Ho sempre detto che se un ballerino è molto bravo, può compensare i difetti o al fatto di non essere versatile. Ma da quel poco che ho visto non mi sembra sia il tuo caso, però ti conosco troppo poco e davvero dovrò vedere un'eccellenza in te per giustificare la tua entrata nella scuola a questo punto del programma”.

Eleonora riceve poi la visita del suo maestro, Raimondo Todaro. Insieme guardano la coreografia assegnata e il maestro chiede un commento alla ballerina: “Non conosco nemmeno un passo della coreografia che ho visto, però sono qui per provarci”.

Per Todaro la situazione è chiara: non è un compito da studiare. “Non me lo aspettavo, quantomeno non adesso. Io ti prendo come latinista, neanche me lo pongo il problema sarà versatile o non sarà versatile. Ormai mancano poche puntate del serale e sinceramente l'idea che ho io di te e farti fare il tuo bene. Quindi pensare che tu ancora non sia in casetta e il primo lavoro che fai è un compito della maestra mi sembra solo un andare a rompere le scatole, non ci vedo nulla di costruttivo”.

Nel Daytime di ieri, giovedì 12 gennaio, Eleonora entra finalmente in casetta e si fa subito notare.

Di carattere ne ha certamente da vendere. Parla con Megan, con Mattia che le chiede se balla oltre che da sola anche in coppia e poi Eleonora si guarda intorno e vede troppo disordine in casa. Inizia quindi a spostare scatole, a ritirare piatti, a pulire la cucina e a passare l’aspirapolvere sotto gli occhi divertiti di alcuni compagni.