Carburanti, rincari in vista con l’inizio del 2023

Stop allo sconto sulle accise. Rincari in vista anche per i pedaggi autostradali

Di: Redazione Sardegna Live

Una doppia stangata potrebbe abbattersi sugli automobilisti italiani a partire da gennaio. Il primo aumento sarà quello del prezzo dei carburanti a seguito del venir meno dello sconto sulle accise deciso prima dal Governo Draghi e poi confermato, seppure in parte, dall’esecutivo Meloni.

Il taglio è stato applicato per la prima volta a marzo di quest'anno con l'approvazione del decreto Ucraina bis. Sia per la benzina che per il diesel la riduzione è stata complessivamente di 30,5 centesimi, almeno fino a dicembre di quest'anno, quando con il dl Aiuti quater il taglio è stato prorogato fino al 31 del mese ma ridotto a 18,3 centesimi. Nel frattempo i prezzi sono scesi, riducendo anche l'extragettito che aveva consentito al governo di ridurre le accise (e di conseguenza l'Iva che si calcola in aggiunta).

Rincari in vista anche per i pedaggi autostradali. All'inizio di ogni anno le tariffe vengono tradizionalmente aggiornate, ma da quattro anni a questa parte, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono rimaste congelate. Il 2023 potrebbe registrare il ritorno agli aumenti, per la prima volta dal 2018. Le concessionarie hanno presentato le loro richieste di rimodulazione, attualmente al vaglio del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Economia che dovranno tenere conto degli investimenti effettuati. Sul tavolo ci sono i Piani economico-finanziari delle diverse società che, come spiegato dall'Aiscat, sono però "attualmente a stadi di approvazione differenti". Autostrade per l'Italia ha chiesto un aumento del 2%, le altre concessionarie percentuali anche maggiori, ma in generale, secondo l'associazione, gli incrementi tariffari medi proposti dalle concessionarie "sono assai inferiori rispetto a quelli già concessi in altri Paesi europei dotati di sistemi concessori e regolatori simili", come la Francia, dove l'aumento è del 4,7% e la Spagna, a +4%.