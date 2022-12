Urta involontariamente un giovane sulle scale, lui lo picchia: 67enne muore in ospedale

L’accaduto sul pianerottolo di un condominio a Sottomarina di Chioggia

Di: Alessandra Leo

Ieri è morto all'ospedale all'Angelo di Mestre in provincia di Venezia, Paolo Marangon, pensionato di 67 anni che era stato aggredito sulle scale di una palazzina a Sottomarina di Chioggia.

L’autore dell’aggressione è un 26enne che il pensionato ha urtato involontariamente sul pianerottolo ed è stato per questo preso a schiaffi dal giovane, per poi cadere e battere la testa. Ne parla Susanna Picone in un articolo su “Fanpage”.



L’anziano è stato portato in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Accertata l'impossibilità di una ripresa del paziente, il personale medico ha deciso ieri di staccare le macchine che lo tenevano in vita, iniziando così il periodo di osservazione per decretare la morte cerebrale, sopraggiunta poi in tarda serata.



Il responsabile del pestaggio è attualmente in stato di fermo. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio tra i due è iniziato quando il giovane (che ha fornito questa versione agli inquirenti) era stato urtato a un braccio mentre il 67enne usciva dal palazzo insieme a un’amica. Il passaggio era ostruito dal 26enne che stava parlando con un coetaneo.



A quel punto sarebbe nata la discussione. Poi gli schiaffi e la caduta del pensionato sulle scale del condominio. L’amica che si trovava con lui gli ha immediatamente prestato soccorso, praticandogli un massaggio cardiaco, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi.



Poco dopo è arrivata un’ambulanza che ha trasportato in codice rosso il ferito all'ospedale all'Angelo di Mestre, mentre i Carabinieri hanno fermato il giovane che lo aveva aggredito.