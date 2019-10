Internet, tra social e giochi: italiani sempre più connessi

Lo scenario digital del nostro paese mostra come gli italiani siano sempre più connessi tra social, e-commerce e giochi

Di: Redazione

Sono sempre più gli utenti online nel nostro paese. Lo scorso anno ben 9 italiani su 10 hanno avuto accesso a Internet. Soprattutto i social la fanno da padrona, con 35 milioni di utenti usarli abitualmente. Non è da meno il settore dell’e-commerce, in costante crescita, e dell’intrattenimento online, con streaming e giochi in prima linea. È quanto emerge dal rapporto “Digital 2019” di We Are Social, un’indagine che ha coinvolto ben 230 paesi.

In Italia le piattaforme social sono sempre più frequentate, oramai punto d’incontro tra gli utenti ma anche importanti canali di informazione e intrattenimento. Dei 35 milioni di italiani che visitano regolarmente i profili social, la quasi totalità accede da mobile (31 milioni). D’altronde il 97% dei residenti nel nostro paese è in possesso di un cellulare. In media si trascorrono quasi 3 ore al giorno, con YouTube la piattaforma più visitata, seguita da WhatsApp e Facebook.

L’uso assiduo di Internet spinge in alto anche i numeri del settore eCommerce, con sempre più utenti acquistare prodotti online. Secondo i più recenti dati di settore, sono 43,9 milioni gli italiani che hanno acquistato sul web nel corso dell’ultimo anno, apprezzando la possibilità di comparare facilmente prezzi e articoli, oltre il vantaggio di ricevere quanto ordinato direttamente presso la propria abitazione.

Non solo social e shopping nell’intrattenimento online degli italiani. In crescita, ad esempio, gli abbonamenti per usufruire di contenuti in streaming da pc e dispositivi mobile, con in testa alle preferenze alcune tra le più popolari piattaforme come Netflix.

Naturalmente nella sfera del divertimento sul web non può mancare il settore del gaming. Oggi molti videogiochi consentono di sfidare online avversari di tutto il mondo anche da smartphone, potendo fare affidamento su una notevole varietà di titoli, dai moderni sparatutto ai più classici puzzle games. Tra i più apprezzati dagli utenti anche i giochi dei casino online, per giocare con roulette, blackjack e slot proprio come in una vera sala di Las Vegas ma con la convenienza di restare seduti comodamente nel salotto di casa.

Una serie di dati riferiti alle abitudini degli italiani in rete che trovano conferma nel trend in atto su scala globale. Il numero di persone che accede a Internet nel Mondo è infatti cresciuto a quota 4,39 miliardi, in rialzo rispetto ai 4,02 miliardi del precedente anno. Per quanto riguarda invece il fenomeno social, quasi la metà della popolazione (45%) accede regolarmente, un dato in aumento rispetto al 2018 (42%). Numeri dell’online in crescita ovunque, per una tendenza che sembra non conoscere soste.