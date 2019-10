LG e la tecnologia Total No Frost

Addio alla brina

Di: Redazione

La tecnologia Total No Frost è uno dei punti di forza di molti frigoriferi di LG, ma non tutti sanno di cosa si tratta. La funzione in questione, in realtà, è molto semplice e permette di eliminare uno dei problemi più comuni con cui si ha a che fare in cucina: quello della formazione della brina nel frigo. Il No Frost fa in modo che la temperatura dentro al frigo resti omogenea, e ciò assicura una conservazione degli alimenti più lunga e più efficace. Il cibo, in sostanza, si può mantenere fresco per più tempo: il frigo raggiungere la temperatura stabilita in tempi molto più rapidi rispetto a quello che accadrebbe senza il No Frost, e tale temperatura resta costante.

Questo è il motivo per il quale la brina non si forma: insomma, chi compra i frigoriferi LG no frost non deve più sobbarcarsi l'onere di sbrinarli una volta al mese.

Gli altri pregi dei frigoriferi LG

I frigoriferi LG di ultima generazione, in ogni caso, si fanno apprezzare per molte altre caratteristiche e funzioni all'avanguardia dal punto di vista tecnologico: per esempio il compressore lineare Inverter, che non è dotato di cinque componenti meccaniche come le lavatrici classiche ma ne ha solo due, il pistone e il motore. Degna di nota, poi, è la tecnologia Smart Diagnosis, grazie a cui è possibile verificare la presenza di eventuali malfunzionamenti direttamente dallo smartphone.

Guida alla scelta del frigo combinato

LG mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti per la gamma dei frigoriferi combinati, che si rivelano utili in modo particolare per i nuclei familiari molto numerosi. Essi permettono di organizzare gli alimenti in modo appropriato e favoriscono una gestione ottimale degli spazi. Tra le peculiarità che possono essere ricercate vale la pena di menzionare la presenza del display LED e la tecnologia Multi Air Flow, per mezzo della quale tutti i cassetti e tutti gli scompartimenti possono essere tenuti al fresco in modo ugualmente efficace. A seconda delle esigenze degli inquilini, la capienza netta può oscillare tra i 200 e i 300 litri, ma anche andare oltre.

Quali sono i frigoriferi migliori

Un frigorifero ideale è quello dotato di ripiani tali da permettere una perfetta organizzazione degli spazi. Ovviamente, una caratteristica molto importante è quella relativa alla classe energetica: la migliore è la A+++, che combina prestazioni al top con consumi ridotti, a tutto vantaggio del portafoglio vista la riduzione delle spese in bolletta. Come accennato in precedenza, la disponibilità di un display è buona cosa, sia per il monitoraggio della temperatura che per la sua regolazione. Potrebbe essere utile anche privilegiare un frigo che consenta di produrre ghiaccio fresco e di erogarlo ogni volta che se ne ha la possibilità: certo, non si tratta di una prerogativa indispensabile, ma è comunque un plus da non sottovalutare.

Qualità e longevità

A innalzare gli standard di qualità che contraddistinguono un frigo - sia esso di LG o di qualsiasi altra marca - è la scelta dei materiali, che devono essere in grado di durare a lungo nel tempo. Anche perché un elettrodomestico di questo tipo ha un costo non indifferente, e di certo non lo si compra con l'idea di doverlo sostituire nel giro di pochi anni.