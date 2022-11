Una casa per chi ama viaggiare

Scegli con cura il tuo arredamento, gioca con uno stile wilde e di carattere

Di: Redazione

Sei un amante dei viaggi e delle avventure on the road e vuoi portare questa tua passione anche in casa? Scegli con cura il tuo arredamento, gioca con uno stile wilde e di carattere. Ecco come dovrebbe essere una casa per chi ama viaggiare! Scopri tutto e come realizzarlo nella nostra guida.

Hai ancora un nitido ricordo del tuo ultimo viaggio e delle meravigliose giornate trascorse con la tua dolce metà in un posto di mare e dalla natura incontaminata. Quanto vorresti fare di nuovo le valigie e partire per un'avventura intorno al mondo? E chi di noi non vorrebbe comprare un biglietto aereo e partire per un viaggetto last minute?

Se adesso non puoi proprio muoverti perché oberato tra mille impegni, il lavoro e la gestione della casa, puoi trasformare proprio la tua casa in un posto che rifletterà questa tua passione. Come si fa ad arredare una casa per chi ama viaggiare? Te lo sveliamo noi!

Scegliere lo stile d'arredo

La prima cosa da fare per rendere la propria casa originale e pensata per chi ama viaggiare è quella di scegliere uno stile d'arredo adatto. Ti consigliamo di puntare su qualcosa di estroso e colorato, di giocare con volumi e texture diverse così da creare qualcosa d'inaspettato e fuori dal comune.

Tra gli stili da provare, lasciati ispirare dallo stile boho chic, lo stile etnico e lo stile urban jungle. Perché ti consigliamo proprio questi tre? Perché facili da personalizzare, colorati ed eclettici, ti permetteranno di mixare diversi arredi tra loro, spaziando da proposte dalle tonalità neutre abbinate ad accenti più estrosi.

Arredi da avere per cittadini del mondo

Gli arredi per dare definizione e carattere a una casa pensata per chi ama viaggiare saranno proposte originali che prenderanno spunto da più stili d'arredo. Il consiglio è quello di creare un mix and match scelto pensando a tendenze classiche e a modi d'arredare più moderni e semplici che insieme daranno vita a un arredamento personalizzato e inconfondibile.

E allora via libera ad arredi dai volumi importanti e nei colori neutri, a pezzi contemporanei in nuance brillanti, o se preferisci i mobili vintage, magari un tavolino in legno recuperato in qualche mercatino locale di un viaggio fatto tempo fa, da sfoggiare in un salotto urban chic.

Accessori e complementi decor originali

Il design ha un ruolo molto importante quando dobbiamo scegliere accessori e complementi decor per una casa pensata per gli amanti dell'avventura. Questi però dovranno essere anche prodotti pratici e funzionali, ecco perché ti consigliamo di puntare su oggetti necessari ma dall'estetica particolare e inimitabile.

Di certo non dovresti mai rinunciare alle lampade per illuminare nel modo giusto la tua casa. Dai un'occhiata al sito Ferroluce per trovare le lampade di design perfette per dar luce a ogni angolo di casa, dal soggiorno alla camera da letto.

Punta su colori vivaci e materiali preziosi. Gioca con diverse fonti luminose per creare ambientazioni e atmosfere magiche!

L'importanza dei tessuti: dalle tende ai tappeti

In una casa pensata per gli amanti dei viaggi e dell'avventura sono i dettagli che faranno la differenza. Nella tua wishlist non dimenticare accessori decorativi e tessili come tende, tappeti, e ovviamente la biancheria per la camera da letto.

Le tende dovranno essere morbide, esaltare le finestre e incorniciarle. I tappeti saranno a pelo lungo e maxi, in un salotto eclettico, e più pratici e dai colori neutri nel tuo bagno.

I tessuti sono importanti perché renderanno gli spazi più accoglienti e originali, dando personalità agli ambienti e quel tocco estroso che tanto caratterizza una casa per chi ama viaggiare. Al solito divano in similpelle per il tuo open space preferisci delle poltrone dai colori intensi e rivestite in un tessuto con trama a fantasia, per esempio.

Oggettini da diverse parti del mondo

Stai già pensando al prossimo viaggio? Intanto dai un'occhiata a queste 3 destinazioni ideali per un viaggio avventuroso, e incomincia a metter da parte tutti i tuoi souvenir e oggetti acquistati da diverse parti del mondo. Saranno soprattutto questi ad arricchire gli spazi vuoti o difficili da riempire con particolarità, come mensole, scaffali e ripiani di madie moderne, dando colore e definizione alla tua casa!

Colori da abbinare insieme per una casa eclettica

I colori creano non solo un’estetica definita negli ambienti, ma danno agli spazi profondità, luminosità e intensità. Tutto sta ad abbinarli bene insieme per creare unioni e mescolanze d'effetto e che si faranno notare. In una casa per chi ama viaggiare è preferibile scegliere i colori della natura ispirandosi a una palette cromatica calda, con neutri avvolgenti e tocchi vivaci di colori che vanno dal verde all'arancione, dal blu al giallo intenso.

Ravvivare le pareti con stile e senza paura di osare

Spesso sottovalutate, o meglio, non considerate nel modo giusto quando si tratta di arredare con originalità la casa, le pareti possono davvero cambiare la percezione che abbiamo degli interni, dalla cucina al salottino.

Possiamo infatti decorare le pareti in tantissimi modi e giocando con diversi supporti decor. Le carte da parati daranno definizione e un nuovo aspetto a un arredamento vecchio o troppo semplice, i poster e i quadri impreziosiscono pareti vuoti o angoli che non sappiamo come valorizzare.Leggi quiper trovare la soluzione migliore per ogni ambiente della casa, che si tratti di un piccolo appartamento dallo stile contemporaneo o una villetta dall'estetica shabby.