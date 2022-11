3 destinazioni ideali per un viaggio avventuroso

Per gli amanti delle avventure i tour organizzati sono la soluzione ideale

Di: Redazione

Viaggiare e vivere avventure sempre nuove è un’esperienza che ti permette di crescere molto e allargare enormemente il tuo bagaglio culturale. Riuscire ad organizzarsi per partire e intraprendere un viaggio avventuroso lontano da casa è sempre causa di tanti pensieri e di un grande stress.

Aver paura di essersi dimenticato qualcosa, di non aver tutto sotto controllo o di essere sprovvisti di un buon luogo dove avere vitto e alloggio è il pensiero più comune per tutti coloro che amano viaggiare e sono in continua ricerca di nuove esperienze.

Per gli amanti delle avventure i tour organizzati sono la soluzione ideale e tour operator come Stograntour, tra i più apprezzati nel settore, dei viaggi avventura ad esempio, offrono un ampio catalogo di scelte pensate proprio per chi intende avventurarsi in sicurezza in giro per il mondo.

Nelle prossime righe andremo a vedere insieme tre destinazioni ideali da visitare per intraprendere un viaggio avventuroso.

Brasile: tra natura, povertà e ricchezza

Il Brasile è un paese che è stato influenzato da molte culture, quindi non sorprende che la loro cucina e cultura siano un mix di africana, indigena, europea e asiatica.

La cucina brasiliana è fortemente influenzata dagli indigeni della terra. In effetti, i brasiliani utilizzano più di 200 specie di piante per la loro cucina. Queste piante possono essere trovate in diverse parti del Brasile a seconda delle stagioni.

Oltre ad essere originarie del Brasile, queste piante sono utilizzate anche in altri paesi dell'America Latina.

Tantissime bellezze naturali e architettoniche sono presenti in tutto il Brasile. Potrai visitare foreste affascinanti, montagne con vista mozzafiato e le spiagge più belle del mondo.

Un’avventura tutta da vivere e da scoprire è anche l’enorme disparità che c’è tra alcuni centri città sviluppati e industrializzati e, a soli pochi chilometri di distanza, le favelas nella loro povertà e anarchia.

Giappone: una cultura totalmente differente

Il Giappone è uno dei paesi più sviluppati al mondo. Ha una ricca cultura e cucina. Il Giappone è anche noto per i suoi prodotti e servizi di alta qualità.

Il PIL pro capite del Giappone è di $ 39.319, che è il sesto più alto al mondo. Il paese ha un tenore di vita molto elevato e un eccellente sistema educativo. Il tasso di alfabetizzazione del Giappone è del 99%.

Una popolazione sicuramente educata e ben istruita che è lo specchio di una cultura sempre molto ordinata.

Andare in Giappone è un’avventura che ti stravolgerà il modo di vedere il mondo. La cultura orientale è totalmente differente dalla nostra sotto tutti i punti di vista. Nel paese del Sol Levante potrai visitare tantissimi luoghi storici e culturali molto importanti e iconici.

Anche le bellezze naturali sono degne di nota, soprattutto i paesaggi e le foreste o i vari parchi presenti in tutta la nazione.

Costa Rica: un mix di culture

Il Costa Rica è un paese dell'America centrale, confinante sia con l'Oceano Pacifico settentrionale che con il Mar dei Caraibi.

La cultura del Costa Rica è una fusione di culture europee e americane, con anche alcune influenze africane. La cucina del Costa Rica è influenzata dalla sua ricca biodiversità. Ci sono piatti da tutto il mondo, ma ci sono anche piatti tradizionali che affondano le loro radici in epoca precolombiana.

Visitare la Costa Rica sarà un’avventura unica. Addentrarsi nelle foreste e nel verde della natura, avvicinandosi a tantissime specie animali non visibili in Italia è un’esperienza irripetibile.

Rispetto alle due nazioni nominate in precedenza, in Costa Rica vivrai al 100% un’esperienza a stretto contatto con la natura, lasciando in secondo piano l’innovazione e la tecnologia che sta invadendo tutte le più grandi città del mondo.