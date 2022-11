«Mi avete venduto il telefono senza Whatsapp»: donna va in escandescenza e arriva la polizia

L’episodio è avvenuto nel negozio Euronics di Arezzo. Dal racconto dei testimoni, l’intervento delle forze dell’ordine era strettamente necessario

Di: Redazione Sardegna Live

Non è raro per i commessi rincontrare dei clienti insoddisfatti o dubbiosi rispetto l’acquisto effettuato nel punto vendita. Più raro invece, incontrare dei clienti poco o per niente documentati rispetto al prodotto acquistato, certi del contrario.

Le protagoniste di questa vicenda sono due donne, una commessa e una cliente molto scontenta per via del fatto che il suo telefono non contenesse l’applicazione Whatsapp. A poco è servito spiegare alla cliente che Whatsapp è un'applicazione da installare e che, in ogni caso, il negozio non aveva nessuna responsabilità; da quanto si apprende da Arezzo Web (che ha riportato la notizia) parrebbe che la ragazza non incline all’ascolto, anziché calmarsi, avrebbe continuato a inveire, offendere e usare toni minacciosi nei confronti della dipendente. La situazione comincia a degenerare sino alla decisione di chiamare la polizia. «Mi avete venduto un telefonino senza Whatsapp, a me non serve a nulla» urlava la ragazza, in evidente stato confusionale.

Gli agenti una volta arrivati, non senza difficoltà, sarebbero riusciti a placare l'ira della ragazza e, successivamente, calmare e tranquillizzare la commessa impaurita.