Brescia. La Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 5,8 milioni a un pregiudicato

Emersa una notevole sproporzione tra il tenore di vita dell'uomo e i redditi dichiarati al Fisco

Di: Redazione Sardegna Live-Adnkronos

Dalle prime ore di questa mattina, su provvedimento del tribunale di Brescia-sezione autonoma misure di prevenzione, i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brescia stanno dando esecuzione, con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca del denaro contante, ad una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché ad un sequestro di prevenzione di beni immobili e mobili fino alla concorrenza di oltre 5,8 milioni di euro, nei confronti di un uomo con diversi precedenti penali, dimorante in provincia di Brescia.

In particolare, il sequestro è stato disposto in seguito a complesse indagini di natura economico-patrimoniale e reddituale che hanno fatto emergere una notevole sproporzione tra il tenore di vita dell'uomo e i redditi dichiarati al Fisco.

La polizia giudiziaria procederà inoltre a perquisizioni domiciliari e locali per un presunto trasferimento fraudolento di valori e alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 69 soggetti accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di riciclaggio, in relazione a procedimenti penali coordinati da questa procura-direzione distrettuale antimafia che vedono coinvolto anche lo stesso pregiudicato in qualità di indagato.