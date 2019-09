Vacanze low cost: i metodi migliori per risparmiare quando si prenota un viaggio

Quando i tempi cambiano, cambiano anche le abitudini: ecco tre metodi tra i più efficaci per organizzare le proprie vacanze tenendo d’occhio il risparmio, senza sacrificare relax o divertimento!

Di: Redazione

La chiave per il risparmio? Sfruttare i comparatori di viaggio

Come sono cambiate le abitudini degli italiani in fatto di vacanze da quando l’economia non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori? La risposta è semplice: vengono esplorati con curiosità tutti i sistemi alternativi per poter risparmiare un po’ e ottenere al tempo stesso un ottimo risultato. Uno dei metodi più gettonati è in realtà anche uno dei più facili: si tratta di programmare in estremo anticipo le proprie vacanze sfruttando le possibilità offerte dai comparatori di viaggio. Portali online come Skyscanner e Trivago mettono infatti a disposizione di chi sceglie di prenotare le vacanze numerose opzioni, basta solamente avere un po’ di flessibilità e sarà possibile riuscire a trovare affari che consentiranno un cospicuo risparmio. Il comparatore diviaggio Skyscanner, ad esempio, permette di impostare l’aeroporto di partenza e quello di arrivo per poi navigare tra tutte le date e le compagnie aeree dai prezzi più convenienti. I servizi del sito web si estendono anche alla comparazione di prezzi tra hotel e per il noleggio delle auto, consentendo di risolvere in poco tempo il problema della prenotazione delle proprie vacanze quando si è in ristrettezze economiche. Di sicuro il fai da te è uno dei metodi che consentono di risparmiare le cifre più alte: basta infatti sfruttare internet e avere capacità di organizzazione per tagliare tutti (o quasi) i costi delle tradizionali agenzie di viaggio.

Quando la vacanza si risolve all’ultimo minuto: la formula roulette

La formula roulette è una soluzione proposta sempre più spesso dalle strutture ricettive per i cosiddetti pacchetti vacanze: consente a chi prenota tramite questa modalità di pagare una cifra fissa per essere ospitato in una stanza o appartamento con determinate caratteristiche, a volte potendo anche avere accesso all’elenco delle possibili sistemazioni, e scoprire solo poco prima dell’effettivo soggiorno a quale scelta si è stati destinati. Questo metodo consente di arrivare a risparmiare fino al 30% - 40% rispetto ad una prenotazione classica ed è uno dei più apprezzati da chi vuole concedersi una vacanza senza rinunciare alla convenienza economica, pur accettando il fattore “rischio” derivante dal non sapere esattamente dove si andrà a stare con molto anticipo. Il nome stesso di questa modalità prende ispirazione dal gioco della roulette: come spiegato nella pagina dedicata a questa forma di intrattenimento dal game provider Betway Casinò, quando si gioca alla roulette si punta una cifra su un numero (“straight”) o su un colore (“rosso o nero”) e solo al termine del giro si saprà quale risultato si è ottenuto. Ad ogni modo, la formula roulette non si applica solamente ai pacchetti vacanze per alberghi e strutture, ma è possibile anche usufruirne quando si prenota una crociera: servizi come il Last Minute della compagnia Costa Crociere offrono infatti la possibilità di partire all’ultimo minuto a prezzi convenienti.

Risparmiare insieme: i viaggi di gruppo attenti alla compatibilità

Quando il tempo a disposizione è poco e il budget è ristretto, situazione sempre più comune al giorno d’oggi, ci si adatta più facilmente e si è disposti a rinunciare ad alcune comodità per avere in cambio la possibilità di concedersi un’esperienza di viaggio piacevole ed entusiasmante. Condividere il proprio itinerario con persone simili a sé è un ottimo per risparmiare: si stanno diffondendo sempre di più nuovi servizi volti ad organizzare viaggi di gruppo come quelli progettati dall’innovativo tour operator WeRoad, che offre la possibilità di partire in piccoli gruppi, talvolta composti anche solo da una decina di persone, avendo la sicurezza di condividere fascia di età ed interessi con gli altri partecipanti. Spostarsi in gruppo con altri viaggiatori tendenzialmente affini a sé permette infatti di tagliare notevolmente i costi di alloggi e guide, oltre a consentire ai partecipanti di vivere esperienze su misura, stringere amicizia e confrontarsi, arricchendo ancora di più il proprio viaggio.

Quando le cose cambiano ed è necessario risparmiare, è interessante osservare quali sono i metodi vincenti per assicurarsi una vacanza soddisfacente: che sia prenotare in anticipo, all’ultimo minuto o affidarsi a servizi di viaggi di gruppo, le soluzioni alternative alla classica vacanza dispendiosa e vincolante sono sempre più diffuse e apprezzate dai viaggiatori.