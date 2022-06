Trovato il cadavere di Elena, la bimba di 5 anni scomparsa ieri nel Catanese

E' stata uccisa dalla madre che ieri ne aveva denunciato il sequestro

E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri Etneo. Sarebbe stata uccisa dalla madre che ieri ne aveva denunciato il sequestro. La donna ha permesso ai carabinieri del Comando provinciale di Catania di individuare il luogo dove si trova il cadavere.

Sono stati sentiti per ore dai militari, nella sede del Comando provinciale di Catania, i familiari della piccola il cui sequestro era stato denunciato ieri dalla mamma. Gli inquirenti hanno ascoltato genitori, zii e alcuni dei nonni della piccola. Gli investigatori non si sbilanciano ancora su un'ipotesi privilegiata rispetto alla dinamica della morte della bambina, quel che appare chiaro è che la storia del rapimento era una bugia raccontata per nascondere l'accaduto.

Il padre della piccola Elena, in passato, era stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest'ultimo, da cui è stato poi assolto per "non avere commesso il fatto". La coppia di genitori è poco più che ventenne e ha avuto dei dissidi personali fino a vivere in case separate.

Secondo quanto riferito, Elena sarebbe stata rapita ieri mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo. Ai militari dell'Arma della tenenza di Mascalucia, paese dove vive, la donna aveva raccontato di essere stata aggredita da tre persone incappucciate e una armata di pistola mentre rientrava a casa dopo aver prelevato la figlia dall'asilo. I tre, secondo il racconto della donna, avevano aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via la figlia. Stamane la tragica svolta.



