Consegnati i 45 automezzi donati dai Vigili del fuoco italiani ai colleghi ucraini

La consegna è avvenuta questa mattina nell’interporto della città slovacca di Velká Ida

Di: Redazione Sardegna Live

Consegnati i quarantacinque automezzi antincendio donati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai colleghi ucraini. La consegna è avvenuta questa mattina nell’interporto della città slovacca di Velká Ida.

I mezzi antincendio, provenienti dai comandi dei Vigili del fuoco di tutta Italia, sono stati condotti in Slovacchia con un'operazione coordinata dal Dipartimento di Protezione civile, nell'ambito del Meccanismo europeo della Protezione Civile, in accordo con il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Nella giornata di oggi istruttori dei Vigili del fuoco italiani hanno incontrato i colleghi ucraini per un breve momento di formazione e familiarizzazione con i mezzi per facilitarne il loro utilizzo.Presenti alla cerimonia di consegna ufficiale degli automezzi l'ambasciatrice italiana in Slovacchia e un rappresentante della delegazione della Commissione europea in Slovacchia incaricato di gestire gli aiuti per l'Ucraina.