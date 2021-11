Sorpresa a rubare scarpe si giustifica: "Sono fuori di me, ho appena fatto il vaccino"

La 43enne è stata sorpresa nel parcheggio di un negozio ad Assisi. I Carabinieri non hanno creduto alle sue giustificazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Una scusa molto originale: "Sono fuori di me, ho appena fatto il vaccino". E' la giustificazione di una donna sorpresa a rubare un paio di scarpe in un negozio di Assisi.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, la 43enne avrebbe sottratto alcune calzature infilandole nella borsa e avviandosi all’uscita, dove però è scattato l’antitaccheggio.

Fermata dagli uomini dell'Arma, la signora era ancora all’interno del parcheggio del negozio. Con sé avrebbe avuto le scarpe appena rubate. Così è stata portata in caserma dove i militari le hanno chiesto le motivazioni di quel gesto. La signora ha risposto di non essersi resa conto di quanto fatto "perché poche ore prima si era recata in un centro vaccinale per farsi somministrare il vaccino".

I carabinieri, piuttosto scettici, hanno formalizzato la denuncia per furto.