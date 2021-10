Figliuolo a Regioni: "Procedere con immediatezza su terza dose"

"Fermo restando vincolo del rispetto intervallo di almeno 6 mesi"

Di: Redazione Sardegna Live

In merito alla tempistica di somministrazione della terza dose secondo le categorie già indicate dal ministero della Salute, "considerata l'attuale ampia disponibilità di vaccino e la perdurante elevata potenzialità di somministrazione", le Regioni "procedano con immediatezza ad effettuare i richiami vaccinali in parallelo a tutte le categorie indicate, fermo restando il solo vincolo del rispetto dell'intervallo temporale di almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario".

E' quanto scrive in una circolare il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo alle Regioni.