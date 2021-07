Incendi in Sardegna. La Protezione Civile chiede aerei a paesi Ue

Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha riunito l'unità di crisi del dipartimento e attivato il meccanismo europeo

Di: Redazione Sardegna Live

Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per chiedere agli altri paesi dell'Unione Europea l'invio in Italia di velivoli che possano contribuire a spegnere gli incendi in Sardegna. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha riunito l'unità di crisi del dipartimento e sta seguendo la situazione in stretto contatto con le autorità locali.