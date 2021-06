Alessandra ha lottato con tutte le sue forze per salvarsi la vita, il suo ex marito però non le ha lasciato scampo

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state le urla furibonde sentite dai passanti a lanciare l’allarme. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia.

Alessandra Piga, 25 anni, di Maracalagonis, è andata a trovare il suo ex marito, il 30enne Yassine Erroum, con un’amica e il figlio di un anno e mezzo, forse per parlare della separazione in corso.

I due hanno iniziato a discutere animatamente. La lite è degenerata fino a quando l’uomo ha impugnato un coltello e ha iniziato più volte a colpire Alessandra.

La sua amica ha preso il bambino e si è rinchiusa in bagno, mentre la giovane di Maracalagonis cercava in ogni modo di salvarsi la vita. Una coltellata alla gola però è stata per lei fatale.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri i e Vigili del fuoco che hanno fatto uscire dalla finestra del bagno l’amica della ragazza insieme al figlio.

Yassine Erroum si è in un primo momento barricato in casa, ma poco dopo i carabinieri sono riusciti a fermarlo e a portarlo in ospedale. Era ferito, aveva dei tagli alle braccia e alle mani, Alessandra Piga ha provato a difendersi in ogni modo senza però riuscire a sottrarsi al suo carnefice.