Uccisa dall’ex marito davanti al figlio di un anno e mezzo. La sindaca di Maracalogonis: “Una tragedia come questa è abnorme e intollerabile”

"Come sindaca, come donna non posso chiudere gli occhi di fronte a questa tragedia"

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata ieri sera a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Alessandra Piga, 25enne di Maracalagonis, sarebbe stata sgozzata da un 30enne di origini marocchine, suo ex marito.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio, quando la giovane è stata raggiunta da numerose coltellate dall'assassino, arrestato dai carabinieri e adesso piantonato in ospedale.

Al momento del delitto, nell'appartamento di via Baccanella si trovava anche il figlio della coppia di un anno e mezzo.

La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha espresso parole di rabbia e di vicinanza alla famiglia della giovane ragazza.

“Oggi per il nostro paese è il giorno del dolore, ma anche della rabbia.

Del dolore perché Alessandra , una nostra giovane compaesana, non c’è più, uccisa quando aveva tutta la vita davanti e il suo bambino da crescere.

Della rabbia perché Alessandra è una nostra sorella, un’altra nostra sorella uccisa da chi l’aveva sposata.

È troppo da sopportare.

Oggi è il giorno del dolore, ma non del silenzio.

Come sindaca, come donna non posso chiudere gli occhi di fronte a questa tragedia.

Una tragedia come questa è abnorme e intollerabile.

Mi stringo a Giulio e Daniela, persone a me care e stimate, a tutta la loro famiglia arrivi il mio abbraccio.

Abbiamo il dovere come istituzioni che queste non rimangano solo parole dettate dal dolore e dalla rabbia che ci pervadono.

Come segno di vicinanza della nostra comunità proclamerò il lutto cittadino, perché la sua morte è una ferita profonda per tutta Maracalagonis”.