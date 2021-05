Covid, Figliuolo: "Maggio mese di transizione, giugno sarà la svolta"

"Obiettivo immunità di gregge verrà raggiunto nei tempi previsti"

Di: Giammaria Lavena

"Maggio è un mese di transizione, a giugno dobbiamo aprire le vaccinazioni ad altre fasce d'età e alle aziende". Così Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza, a margine della visita all'hub vaccinale di Marghera (Venezia). "Questo mese - ha proseguito - avremo circa 17 milioni di dosi. Siamo con una media di 450mila dosi somministrate al giorno, con punte di oltre 500mila tra giovedì e venerdì".

"Giugno - afferma - deve essere il mese della svolta per dare la spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore. Dobbiamo arrivare all'immunità di gregge, sono molto fiducioso sul fatto che ci arriveremo nei tempi previsti". Il generale Figliuolo annuncia inoltre dal mese prossimo nuovi hub vaccinali nelle aziende: "Se gli arrivi di vaccino a giugno saranno coerenti con la mia stima, saranno dai 20 milioni in su. Appena messi al sicuro gli over 80, i fragili e gli over 75 daremo il via libera ad una vaccinazione parallela e multipla, aprendo nuovi hub vaccinali come nelle aziende".

La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, dopo aver registrato "un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate", ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare le prenotazioni per i nati a partire dal 1981, ribadendo comunque "l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, gli over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura".