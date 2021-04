Covid. Ok Cdm a nuovo Decreto: niente zone gialle, obbligo vaccino per farmacisti

Medici delusi: tutela penale insufficiente e norme sull'obbligo poco incisive

Di: Giammaria Lavena

Il Consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo decreto Covid. Niente zone gialle fino al 30 aprile, ma possibili deroghe specifiche con delibera del governo in base all'andamento dei contagi e del piano vaccinale.

Vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti e scudo penale per i vaccinatori, demansionamento o sospensione per chi rifiuta. Vietate le visite agli amici in zona rossa. Riprenderanno le lezioni in presenza fino alla prima media senza possibilità di intervento da parte dei governatori. Sì ai concorsi pubblici.

Salvini si lamenta, la Lega vuole portare avanti una "mediazione" per far s' che, dopo Pasqua, il governo valuti eventuali riaperture di attività. La delusione dei medici: tutela penale insufficiente, norme sull'obbligo poco incisive.