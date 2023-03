Russia: arrestato in Bielorussia l'uomo fuggito dopo la condanna per i disegni della figlia

Di: Adnkronos

Minsk, 30 mar. (Adnkronos) - Il cittadino russo fuggito dagli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere per aver screditato la Russia sui social media - a seguito di un'indagine sollecitata dai disegni contro la guerra di sua figlia - è stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, scrive il Guardian.

Alexei Moskalyo è stato separato dalla figlia di 13 anni da quando è stato posto agli arresti domiciliari all'inizio di marzo mentre la ragazza è stata trasferita in un centro di accoglienza statale. Moskalyo è stato condannato a due anni di carcere per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media. La polizia ha indagato su di lui dopo che sua figlia, una studentessa di prima media, si è rifiutata di partecipare a una lezione patriottica nella sua scuola e ha realizzato diversi disegni che mostrano razzi lanciati contro una famiglia in piedi sotto una bandiera ucraina e un altro che diceva "Gloria all'Ucraina!".

Il notiziario russo indipendente Sota Project riferisce che la polizia ha arrestato Moskalyo a Minsk, in Bielorussia. Il suo avvocato non è stato in grado di confermare che Moskalyo sia stato arrestato, ma ha detto su Telegram che non poteva raggiungere il suo cliente e sospettava che la notizia fosse vera.