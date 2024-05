Peggiora la qualità dell’aria a Cagliari ma va meglio sui rifiuti

Diffusi i dati del report Ambiente Urbano da parte di Istat. Valori Pm10 e PM 2,5 doppiano il limite previsto dalla normativa

Di: Redazione Sardegna Live

È fosco il quadro per Cagliari che l’Istat disegna nel report Ambiente Urbano 2022, diffuso oggi dall'istituto di ricerca. Più veicoli a basse emissioni nel Tpl grazie alla crescita dell'elettrico a Cagliari dove, però, la quota di autobus a basse emissioni è molto inferiore alla media dei comuni capoluogo e dove i valori rilevati di polveri sottili (Pm10 e PM 2,5) doppiano il limite previsto dalla normativa.

Per il capoluogo sardo, ma anche per Nuoro e Carbonia, va meglio il monitoraggio dell'ozono che non ha riscontrato giorni di superamento come invece è accaduto nelle città del nord Italia. E se il 46,8% dei capoluoghi italiani è dotato di un servizio di raccolta dei rifiuti idoneo alla tariffazione puntuale (34,9% nel 2019), soltanto il 21,1% la applica effettivamente e solo Cagliari è virtuoso tra i capoluoghi metropolitani. Cagliari, inoltre, supera il target di raccolta differenziata con il 74,8%.