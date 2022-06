Oristano. Nasce la Giunta Sanna. Firmato il decreto di nomina degli assessori

Sette gli assessori, di cui tre donne

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto di nomina della Giunta comunale.

Ne fanno parte 7 assessori. Tre le donne che compongono il nuovo esecutivo: Maria Bonaria Zedda (assessore con la Giunta Lutzu), Giovanna Bonaglini e Rossana Fozzi. La delega di vice sindaco è stata assegnata a Luca Faedda, consigliere comunale uscente ed assessore con la Giunta Nonnis. In Giunta anche il Presidente del Consiglio comunale uscente Antonio Franceschi.

Il sindaco Sanna tiene per sé la delega al bilancio, al personale e alla polizia urbana.

Dopo la firma del decreto di nomina, questa mattina l’esecutivo si è riunito a Palazzo Campus Colonna per una prima presentazione e per la firma dell’accettazione dell’incarico da parte dei singoli assessori. “Siamo operativi da subito per affrontare i tanti problemi della città – ha detto il Sindaco Sanna -. Questa Giunta nasce all’insegna di un giusto mix tra esperienza e novità, con tre donne alle quali sono state affidate deleghe importanti. Le nostre parole d’ordine saranno impegno a dialogo con la città”.

Questa la composizione della Giunta:

- Massimiliano Sanna: Sindaco con deleghe al bilancio, programmazione, personale e polizia urbana;

- Luca Faedda: Vicesindaco con delega a cultura, istituzioni, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, spettacolo;

- Maria Bonaria Zedda: ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, frazioni, borgate e quartieri;

- Rossana Livia Fozzi: attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), mercati e aree mercatali, zone economiche speciali;

- Antonio Franceschi: sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo;

- Giovanna Bonaglini: servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità;

- Simone Pietro Prevete: lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, servizi cimiteriali, toponomastica;

Ivano Cuccu: urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, viabilità, patrimonio.