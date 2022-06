Selargius. Amministrative 2022 |Intervista alla candidata sindaca Manuela Chia

“Possiamo e facciamo la differenza perché la nostra è l’unica e vera lista civica senza appoggi politici. Al ballottaggio potrei andarci anche io”

Di: Cristina Tangianu

A Selargius si accende la campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Manuela Chia è l’unica donna in corsa alla poltrona di sindaco.

Cinquantadue anni, ingegnere civile ambientale, mamma di due figlie di 23 e 21 anni, Chia è alla guida della lista civica “Identità e tradizione” che “si propone di dare voce alle cittadine e ai cittadini, dalle periferie al centro, per una partecipata e democratica attività politica, sociale, morale che ha come principio ispiratore e finalità il saper ascoltare e proporsi con determinazione per affrontare i reali e contingenti problemi delle famiglie e delle attività nell’interesse del bene comune. Il nostro programma politico è stato costruito punto per punto a seguito dell’incontro sul territorio delle cittadine e dei cittadini, i quali hanno manifestato i loro grado di gradimento o contestazione riguardo le passate legislature”.

- Come nasce la scelta di candidarsi a prima cittadina?

“L’idea di candidarmi era nei miei pensieri da qualche tempo, il principio ispiratore era ed è quello di proporre una nuova espressione popolare, dare voce alle cittadine e ai cittadini liberi, ascoltare le istanze e impegnarmi per dar loro delle risposte concrete.”

- Un commento sui cinque anni di amministrazione Concu?

“Credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Non parlo della gestione della pandemia perché questa ha colto impreparati tutti. Parlo del graduale allontanamento dalla cittadinanza, la mancanza d’ascolto vero, la poca volontà di accogliere le richieste di incontro diretto delle cittadine e dei cittadini mantenendo una posizione di distacco. Non basta incontrarsi sul web ed interagire solo sui social.”

- Quali sono i punti del suo programma su cui si batterà particolarmente?

“Sicuramente sono i miei primi due punti programmatici. Assistenza e difesa del diritto di abitazione; Sostegno alle famiglie e alle aziende in difficoltà. La figura del Sindaco deve essere in primo piano ed adottare tutte le strategie possibili per assicurare benessere e supporto ai cittadini. Attivare osservatori permanenti, promuovere lo sviluppo della comunità locale e quando occorre pretendere di essere ascoltato e rappresentato nella città metropolitana di Cagliari. Selargius rappresenta la terza città per numero di abitanti dopo Cagliari e Quartu S.Elena.”

- In confronto agli altri due candidati, lei è scesa in campo con un’unica lista, “Identità e tradizione” è il suo slogan. Secondo lei dove potete fare la differenza?

“Possiamo e facciamo la differenza perché la nostra è l’unica e vera lista civica senza appoggi politici, senza padroni e senza padrini. Vogliamo impegnarci per migliorare la nostra città mantenendo un’ottica di libertà priva di condizionamenti.”

- Corsa a tre per la carica di sindaco. In uno dei suoi comizi ha detto: “Bisogna dire no ai partiti che vogliono imporre dall’alto, da Roma, le scelte. Noi siamo selargini e vogliamo scegliere per il nostro futuro”. Le chiedo, dunque, è anche per questo che i suoi concittadini dovrebbero dare a lei la fiducia?

“Assolutamente sì. Selargius al momento propone due coalizioni. Quella del centro destra rappresenta il governo della regione Sardegna e quindi Christian Solinas. La coalizione del centro sinistra poggia le sue basi sullo spostamento del partito sardo d’azione, partito di cui il Presidente Christian Solinas è presidente nazionale. Quindi comunque vada mi ritrovo sola contro Solinas Christian. Un caso strano o voluto?”

- Chi sosterrà nel caso di eventuale ballottaggio che non la riguardi direttamente?

“Questo al momento non è un mio pensiero. Non credo di potermi considerare già sconfitta. Al ballottaggio potrei andarci anche io. Tutto dipenderà dalla volontà degli elettori. Nel caso non fossi in ballottaggio ci sarà il tempo per fornirle una risposta concreta.”

Lista civica “Identità e tradizione”. I candidati a consigliere: Roberta Moro; Matteo Cocco; Tiziana Chia; Alessandro Piras; Roberta Pibiri; Gianluca Porcu; Alessandro Santona; Anastasia Putzu; Emanuele Serra; Daniela Putzu; Silverio Manunza; Lucia Pani; Maurizio Frau; Antonina Paba; Stefano Olivari; Matteo Sedda; Riccardo Piras.

Elezioni amministrative a Selargius: tutti i candidati