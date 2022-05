Elezioni amministrative 2022 | Comune di Calangianus

Un solo candidato, il sindaco uscente Fabio Albieri

Di: Redazione Sardegna Live

COMUNE DI CALANGIANUS

Popolazione: 3.814 abitanti

Sindaco uscente: Fabio Albieri

Stavolta Fabio Albieri si presenta da solo. La sua è l’unica lista presentata in questa tornata. "Ringrazio di cuore tutti i candidati e le candidate che si sono messi a disposizione nell'interesse della nostra Comunità. Un sentito ringraziamento agli amministratori uscenti che per motivi di carattere personale non si sono ricanditati, Antonino Corda, Giusi Sassu, Antonio Piga, Anna Lina Nicolli, Marco Tatti Pes. Rimarranno sempre nella nostra squadra e il loro contributo sarà sempre preziosissimo – ha scritto Albieri nei giorni scorsi annunciando la sua ricandidatura – Ringrazio, infine, il caro amico Marco Tatti Pes, presentatore della lista e coordinatore della campagna elettorale, per lo straordinario lavoro. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati fondamentali nella fase di costruzione della lista. Un grande in bocca al lupo. Buona campagna elettorale", ha aggiunto.

ELEZIONI 2017. Alle elezioni amministrative del 2017, si recò alle urne il 78,12% degli aventi diritto. Fabio Albieri vinse con il 48,22% delle preferenze, seguito da Ivano Bertolucci (35,98%) e da Simonetta Melis (15,8%).

ELEZIONI 2022. Ecco la lista di “Calangianus Domani”: Matilde Luciano, Beatrice Manca, Vittoria Anna Muzzetto, Domenica Scampuddu, Alessandra Martina Tusacciu, Paolo Antonio Asara, Claudio Bellu, Giovanni (noto Gianni) Bonino, Davide Inzaina, Mariano Giuseppe, Pier Mario Melis, Remo Sorace.