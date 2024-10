Olbia. Spinge e sputa addosso ai Carabinieri: arrestato

Olbia. L'uomo ha tentato la fuga aggredendo con sputi e spintoni i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live - foto di repertorio

Nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un extracomunitario per resistenza a pubblico ufficiale.

Alcuni cittadini avevano richiesto l'intervento delle Forze dell’ordine per contrastare l'attività di spaccio, e i militari, dopo una mirata attività di indagine, hanno rintracciato l'uomo nel centro abitato Olbiese, che si è rifiutato di esibire i documenti di identità, ha opposto resistenza e infine ha tentato la fuga aggredendo con sputi e spintoni i militari, che lo hanno fermato e arrestato.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato segnalato anche per detenzione illecita di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish, tutte sequestrate.

Accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso, l’arrestato è temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.