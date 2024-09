Auto in fiamme a Olbia: due gli interventi dei Vigili del fuoco

Due auto in fiamme a Olbia: intervengono i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti durante la scorsa notte in via Alessandro Volta e in via Leonardo Da Vinci, intorno alle 23:15, per l'incendio di due autovetture.

La squadra, con il supporto di un'autobotte, ha in entrambi i casi evitato che le fiamme potessero coinvolgere le altre auto parcheggiate vicine e limitare così i danni.

Le cause dei due roghi sono in fase di accertamento, sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Olbia.